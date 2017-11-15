صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري بأن البنك الكويت للطعام شارك في ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية لما له من أهمية في إبراز ودعم جهود الشباب في خدمة قضايا مجتمعاتهم، وتقديم الحلول المبتكرة لدعم القضايا الإنسانية باختلاف تخصصاتها ومجالات عملها، لتكون الجائزة فرصة للقاء الشباب المهتم بالعمل التطوعي والإنساني بما يمنحهم الفرصة لتبادل أفكارهم وتطوير مبادراتهم ومشاريعهم.

وأضاف الأنصاري في كلمته على هامش المشاركة في الملتقى أن احتضان الكويت لهذه المبادرات يأتي تأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية والتطوع المختلفة حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مضيفا أن رؤية العمل التي ننطلق منها في جائزة مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية تنبع من عميق إحساسنا بأهمية أن يجد الشباب من يحتوي أفكارهم، ويدعم إبداعهم، ونسعى من خلال الجائزة على تعميق هذا المفهوم في جميع أنحاء الكويت.

وأوضح أن مبادرة «نحفظها لتدوم» التي يطلقها البنك الكويتي للطعام تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت تعد من ضمن المبادرات الإنسانية التي يطلقها بنك الطعام التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، من أجل تعلم فضيلة التراحم والتكافل الأسري والاجتماعي، وكذلك عدم الإسراف، والحفاظ على ما تبقى من أطعمة ومواد غذائية زائدة على حاجتنا، وتقديمها للفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يهدف إلى تعديل السلوك وأنماط الحياة لدى البعض من الإسراف والهدر إلى الاعتدال والحفاظ على النعمة التي حبانا الله بها.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير شبكة ZAIN برقم 94122 وعلى شبكة VIVA برقم 50487 أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.kuwaitfoodbank.org..