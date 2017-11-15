بقلم: حنان بدر الرومي

عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء. يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

يتعالى الصخب في ساحة المدرسة الخارجية وقد توزعت المقار المؤقتة للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية.. انتشر مناديب المرشحين من الجنسين في ساحات المدرسة الداخلية والخارجية في محاولة مستميتة لجذب الناخبين.. وقف بومبارك عند بوابة المدرسة المخصصة كمقر انتخابي للرجال وقد بدا متوترا للغاية وإلى جانبه ابنه مبارك وقد ارتدوا الباجات الخاصة بابنه محمد.

يصرخ بومبارك بصوت عال: مبارك روح شوف صوب الحريم أمك وخواتك موجودين.

يرد مبارك بهدوء: يبا لا تحاتي كلهم موجودين.. توني مكلمهم.

يرفع مبارك يديه ويعدل غترة والده التي اختل توازنها من شدة التوتر وهو يقول بمرح: يا بومبارك اهدا شوي.. نبيك رزه چدام الناس.

بحركة مباغتة يحرك بومبارك رأسه ويبتعد عن ابنه والذي لا تزال يديه تحمل الغترة والعقال ليمسك بيد أحد الناخبين الذي ينتبه له ويتبادلان السلام.

بومبارك: لا تنسي محمد هذا ولدكم وتعرفونه عدل اهو وأهله.

الناخب: لا توصي حريص يا بومبارك.. محمد والنعم فيه

بومبارك: هذا العشم فيكم.. ومحمد بخدمة المنطقة وخدمتكم.

يتابع مبارك بنظره والده وهو يحدث نفسه: شسوي علشان يهدا أبوي ويصير سمته چدام الناس.. الله يهداك يايبا ماني قادر عليك.

٭ ٭ ٭

يدخل بو مبارك صالة المنزل وهو في حالة اضطراب شديد.. يجد ام مبارك جالسة على الأرض وقد مدت قدميها امامها وابنتها فوزية تقوم بعمل مساج لها ومعهن بعض الحفيدات.

ام مبارك: بشر عسى نجح وليدي.

بومبارك: قاعدين يفرزون الأصوات.. ما عبرت اقعد

يتلفت حوله وقبل ان يتكلم تقول ام مبارك: البنات كلهم بالمدرسة ينطرون النتيجة.

بومبارك: زين يسوون.

تلاحظ ام مبارك توتر زوجها الشديد فتقول: اقعد توني مسوية شاي يانسون خلني اصب لك استكانة.

بومبارك وهو يتلفت حوله بتوتر: ما ابي.

بنبرة حانية تقول أم مبارك: من الصبح وإحنا بشطه.. كلنا وقافية على ريولنا.. ولسانا نشف مع هالأوادم.. بس كله يهون علشان محمد.. والحمد لله وليدي سمعته مثل الذهب والكل في المنطقة يحبه.. اقعد الله يهداك وريح نفسك واشرب استكانتك

يستسلم بومبارك ويجلس بجانب زوجته.. يتناول الاستكانة من يد ابنته بصمت.

تضع ام مبارك يدها على كتف زوجها وتقول: رجانا بالله كبير وان شاء الله البشارة بعد شوي بتوصلنا.

بومبارك بنبرة رجاء: الله يسمع منچ.

يرن هاتف فوزية تنظر للشاشة ثم تقول بلهفة: يما.. مبارك متصل علي.

يمسك بومبارك يد زوجته بقوه وهو يصرخ: ردي عليه اشفيچ.

فوزية: الو...... يرتفع صوت فوزية بفرح: نجح.. يما.. يبا.. محمد فاز.

يقفز بومبارك من مكانه ويرمي غترته وعقاله على الأرض وهو يصرخ: محمد نجح.

يركض مسرعا للخارج.

ام مبارك: تعال.. بومبارك.. الغترة والعقال أيا الفشلة.

فوزية: يما.. امشي نروح لهم بالمدرسة.

تمسك أم مبارك عباءتها وهي تقول: ياالله خلينا نروح زتات نودي غترة ابوچ قبل لا يفشلنا.. شيقولون الناس أبوالعضو راسه حاسر.

٭ ٭ ٭

الساعة الحادية عشر ليلا.. بدا البيت مضاء بالكامل وباب غرفة الاستقبال مفتوح على مصراعيه.. جلس محمد في صدارة المجلس وبجانبه والده المزهو بنجاح ابنه وقد اسدل غترة ابنه مبارك المنشاه على جانبي وجهه واخذ يتحدث برصانة وديبلوماسية كما اوصاه ابناؤه فبدا شخصا آخر.

احد الحاضرين: بتسوون استقبال لسكان المنطقة على الفوز.

محمد: ان شاء لله باچر بتوصلكم مسچات بمواعيد الاستقبال للرجال والنساء.

يشد بومبارك ظهره ويرفع رقبته بتعال وهو يجتهد في محاولة يائسه لتخفيف ابتسامته الكبيرة.

٭ ٭ ٭

تتعالى الأصوات النسائية داخل صالة المنزل الداخلية.. بدا المكان مزدحما بالنسوة من كل الأعمار.. تنتقل ام مبارك بفرح بين الحشد النسائي وتتبادل التهاني والأحاديث معهن.

تقترب زوجة مبارك من خالتها وتقول بهمس: خالتي ترى مبارك اهو ولدچ العود وانت ام مبارك مو ام محمد يا ليت تصلحين هالمعلومة للحريم.

ترفع ام مبارك حاجبيها بدهشة وترد بصوت خافت: محمد اهو العضو وتوه فايز بالانتخابات.. وشفيها اذا قالولي ام محمد.. ترى كلهم عيالي.

تبتعد ام مبارك عن زوجة ابنها المستاءه لتسلم على احدى الحاضرات.. يحتقن وجه زوجة مبارك من شدة الغضب.. تقف في مكانها وتتأمل ما يدور حولها في الصالة بنظرات حادة.. تلتفت للوراء وتتجه بخطوات سريعة للدرج..ترتقي سلسلة الدرجات وذبذبات السخط والحنق تتصاعد منها.

تحدث نفسها: من أولها صارت ام محمد.. لا وخالتي بس تسحب مرت محمد وتعرفها على الناس..العايلة كلها ما تشوف الحين غير محمد ومرته..عيل باچر لما تمشيله الواسطات شبيسوون.. (تضرب الأرض بحدة) إي مرت مبارك صارت البطة السودا.. ما دام نسوني بهالسرعة أنا بانساهم بعد وماراح أوقف معاهم بالاستقبال ولا راح أسويلهم أي شي خلهم يطلبون من مرت محمد الغالي على قلوبهم.. وبيني وبينهم الأيام اليايه.