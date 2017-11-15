يقيم مركز جابر الأحمد الثقافي مساء يوم الجمعة المقبل، أمسية شعرية تجمع الشاعر الكبير كريم العراقي والشاعر الكويتي عبدالله علوش.

وبهذه المناسبة، أكد الشاعر كريم العراقي، استعداده وسعادته للقاء الجمهور الكويتي والعربي الرائع، وذلك بعد النجاح المذهل للأمسية التي أقامها خلال شهر مارس الماضي في رابطة الأدباء الكويتيين.

وبينما أعرب العراقي عن سعادته بمشاركته الأمسية مع الشاعر عبدالله علوش، قال: يشرفني أنها ستقام في مركز جابر الأحمد الثقافي، موضحا أن الجمهور الكويتي والعربي الرائع أعادنا إلى جمهور الشعر الحقيقي وسط زحمة الشاشات والفضائيات الحالية.

وعن القصائد التي سيلقيها خلال الأمسية، قال العراقي إنه سيلقي قصائد متنوعة تجمع بين «الزجل» و«الفصحى»، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لبعض القصائد الجديدة التي يقدمها لأول مرة، ومنها قصيدة «من أهالي حلب إلى سيف الدولة الحمداني»، وقصيدة «أحببت مصر»، وقصيدة تحية إلى روح الشهيد الشاعر الكويتي فائق عبدالجليل.

وأضاف: سألقي أيضا خلال الأمسية مواويل عراقية، ومن بعدها سأقرأ قصائد بناء على رغبات الجمهور حتى أعوض الجمهور الذي لم يتسن له حضور الأمسية السابقة التي اعتبرها أمسية غير عادية لا تصدق، معربا عن تطلعه أن تشهد أمسيــــة يوم الجمعة المقبل نفس الإقبال والروعة الذي شهدته الأمسية الماضية.