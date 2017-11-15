الجانبان ناقشا التعاون المستقبلي لدعم العمل الخيري وخدمة فريضة الزكاة

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية صباح الناصر التعاونية والبالغ قدرها 37954 دينارا.

وقد جرى تسليم شيك بالمبلغ أثناء زيارة وفد من الجمعية لبيت الزكاة ضم كلا من رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال راشد المطيري، والمستشار المالي للجمعية محمد عبدالغني.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المقر الرئيس لبيت الزكاة في منطقة جنوب السرة مدير عام بيت الزكاة بالإنابة ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وليد الكندري، ومراقب خدمات المتبرعين جاسم الشيخ.

وقد شهدت الزيارة ترحيب مسؤولي بيت الزكاة بوفد جمعية صباح الناصر التعاونية، الذي أعرب بدوره عن اعتزازه وتقديره للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال عطائه المشهود، داعيا للبيت بدوام التوفيق والسداد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال المطيري إن دعم بيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.

وناقش مع مسؤولي بيت الزكاة آلية التعاون المستقبلي، لدعم العمل الخيري وخدمة فريضة الزكاة.

ودعا المطيري باقي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.

من جهته، أعرب مدير عام بيت الزكاة بالإنابة ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وليد الكندري عن بالغ شكره وتقديره لجمعية صباح الناصر التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة قدم الكندري لرئيس مجلس إدارة الجمعية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدورها ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.