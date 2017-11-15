محمد راتب

أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية د.حسين الحمادي انطلاق مهرجان مستلزمات البر 2017 بالتعاون مع الشركات المتخصصة في توريد احتياجات البر بأسعار مناسبة وذات جودة عالية، مضيفا ان المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات المرسومة طوال العام لمكافحة غلاء الأسعار.

وقال خلال افتتاحه المهرجان بحضور المدير العام حسين الحريجي، ونائبه طلال الخرينج انه تم توفير تشكيلة واسعة من احتياجات البر تحت سقف واحد، وجرى اختيار الاصناف بعناية تامة خاصة التي يكون عليها اقبال من اهالي المنطقة خلال موسم التخييم، مشيدا بدور الادارة التنفيذية بما قامت به من تجهيز هذا المهرجان.

واوضح ان الجمعية تشهد ارتفاعا في مبيعات الاسواق المركزية، ما يدل على رضا المساهمين ورواد الجمعية عن المهرجانات والعروض التي نظمتها الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في مهرجان اليوم الواحد كل سبت، بالاضافة الى المهرجان الاسبوعي للخضار والفاكهة كل اثنين، وعلاوة على ذلك تخفيض أصناف مميزة في الخضار والفاكهة كل يوم خميس، داعيا أهالي المنطقة إلى التسوق في مهرجان البر بجانب فرع لوازم العائلة والاستفادة من الأسعار المميزة.