وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال البحوث والدراسات العلمية والاستشارية.

وقال الأمين العام بالإنابة في «نزاهة» عبدالعزيز المنصور في بيان صحافي إن المذكرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتفعيل أطر التعاون مع المؤسسات الحكومية انطلاقا من الأهداف الواردة في قانون إنشائها.

وأضاف المنصور أن الهيئة حددت مجموعة من مجالات التعاون المشترك مع المعهد، أبرزها تشجيع الدعم المتبادل بالخبرات العلمية والدراسات والاستشارات والأبحاث بهدف الارتقاء بأداء العمل ودعم جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح أن «نزاهة» تهدف أيضا عبر تعاونها مع «الأبحاث» إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الجهود المشتركة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي تعتزم الهيئة توقيعها مع مختلف مؤسسات الدولة في الفترة المقبلة، مبينا أن مذكرات التفاهم المزمع توقيعها تهدف إلى تعزيز القدرات والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد والوقاية منه ومعالجة أسبابه وآثاره المدمرة على المجتمع.