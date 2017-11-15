شارك مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، مع إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الخيرية في الكويت «RunKuwait» دعما للمبادرة الخيرية السنوية التي تنظمها «مجموعة فوزية السلطان الصحية» FSHN، وهي مجموعة عناية صحية رائدة وغير ربحية في الكويت.

وقد ساهمت الفعالية التي أقيمت يوم السبت الموافق 11 نوفمبر، وبحضور، 3002 مشارك، في جمع الأموال لدعم علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بهم عبر إعادة تأهيلهم في «مركز تقييم وتأهيل الأطفال» CERC التابع

لـ «مجموعة فوزية السلطان الصحية».

وتعليقا على الرعاية للسباق، قال السيد هاني مرعي، مدير التسويق لدى مركز بورشه الكويت: «نفتخر في مركز بورشه الكويت بالمشاركة للسنة الثانية على التوالي لدعم قضية مجتمعية تدمج بين سمات الأداء والإيثار ومن خلال حدث خيري ومرح بمشاركة العديد من أفراد المجتمع ومن مختلف الأوساط».

ويأتي دعم مبادرة «RunKuwait» الخيرية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، والتي تندفع بإيمانهم وهدف دعم القضية النبيلة التي تسعى لها المباردة. ونجحت مبادرة «RunKuwait» في الأعوام السبعة الماضية بدعم قضايا مجتمعية مختلفة.

ومنذ عام 2013، عمل السباق على جمع الأموال لدعم جهود «مركز تقييم وتأهيل الأطفال»، لتكون النتيجة هي توفير خدمات صحية مجانية لـ20% من الأطفال الذين يتم علاجهم في المركز، هذا بالإضافة إلى دعم مالي لـ60% من العلاجات.

هذا وكما يقوم مركز بورشه الكويت حاليا بدعم مبادرات عدة تندرج تحت برنامج المسؤولية الاجتماعية، وتشمل مساندة مدرسة بورشه لتعليم القيادة للأطفال وأكاديمية بريمير سبورت بهدف تعزيز وغرس أخلاقيات القيادة المسؤولة وروح الريادة الرياضية، على التوالي، عبر شرائح المجتمع كافة.