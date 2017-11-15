فرج ناصر

أكد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان ان مشروع استكمال وصيانة وتطوير طريق الدائري السابع يسير وفقا للجدول الزمني المعد بناء على العقد المبرم.

وقال الحصان في تصريح صحافي إنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بحلول العام 2020، مبينا أنها تهدف لتسهيل الحركة المرورية فضلا عن توفير جميع خدمات البنى التحتية والزراعات التجميلية في كل اتجاه.

وذكر أن المشروع يربط بين طريق الفحيحيل السريع ومنطقة كبد بطول يبلغ حوالي 21.8 كيلومترا ويحتوي على عدد 7 تقاطعات، مضيفا أن المشروع عبارة عن جزء من شبكات الطرق الإقليمية التي تربط بين طريق الفحيحيل مرورا بالطريق الدائري السابع وصولا إلى طريق السالمي بطول يبلغ 93 كيلومترا.

وأضاف أن الطريق يتكون من 6 حارات بواقع 3 في كل اتجاه فضلا عن حارة رابعة في كل اتجاه للتوسعة المستقبلية مع توفير خدمة انتظار الشاحنات وجسور المشاة.