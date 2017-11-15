بشرى شعبان

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية بيار بوعاصي على هامش اجتماعات مجلس الوزراء العرب بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية هناء الهاجري.

وتم خلال اللقاء الحديث حول امكانية تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين وتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اللبنانية في مجالات القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والعمل الخيري وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبلت الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية التونسية محمد الطرابلسي بحضور السفير التونسي لدى البلاد احمد الصغير، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون بين الكويت وتونس فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجالات ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي كما تلقت الصبيح خلال اللقاء دعوة من جانب الوزير الطرابلسي لزيارة الجمهورية التونسية في إطار الاستفادة من تجارب البلدين في المجالات المشتركة.

وايضا التقت الصبيح على هامش اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية د.ابتهاج الكمال في اطار المباحثات الثنائية الكويتية اليمنية.

وبحثت خلال اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية في البلدين حيث ثمنت الوزيرة اليمنية المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت للشعب اليمني من خلال الجمعيات الخيرية الإغاثية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ذوي الإعاقة واشادت الوزيرة اليمنية بالتجربة الكويتية في مجال ذوي الإعاقة، معربة عن املها الاستفادة من هذه التجربة.

ورحبت الصبيح بتقديم كافة الخبرات الكويتية والتجربة الرائدة في مجال الإعاقة تحت تصرف الجانب اليمني للاستفادة منها وتبادل الخبرات في مجال رعاية ذوي الإعاقة.

كما التقت الصبيح وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان محمد بن سعيد الكليباني، وتطرقت خلال اللقاء الى الكثير القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية في الكويت وسلطنة عمان ومنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإعاقة وتوفير فرص العمل لذوي الإعاقة، وتم بحث امكانية تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئات بما يتوافق مع الأطر والمعايير الدولية.