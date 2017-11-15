بشرى شعبان

تفقد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أمس مشروع مبنى مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي يرافقه نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية م.خلود الشهاب، ومستشار مكتب وزير الشؤون م.حصة العنجري ومراقب الخدمات م. سعيد الجسمي ورئيس قسم الشؤون الهندسية م.أحمد العجمي.

وذكر الموسى خلال الجولة أن تكلفة المشروع تبلغ 4.211.506 دنانير ويقع في منطقة جنوب الصباحية حيث تبلغ مساحته 9200 متر مربع، ويستغرق تنفيذه 24 شهرا.

ولفت الى ان العمل في المشروع قد بدأ في شهر ابريل من العام الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه بتاريخ 18/10/2018، معلنا ان نسبة إنجاز المشروع الحالية حوالي 40%، حيث يتكون من طابقين بالإضافة إلى سرداب بمساحة تقدر بـ 18562.730 مترا مربعا، ويحتوي على الإدارات التالية: إدارة عمل محافظة حولي، وحدة تفتيش العمل، وحدة تقدير الاحتياج، وحدة علاقات العمل.

وأوضح انه تم طرح ممارسة مشروع مبنى الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة حولي في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لاستكمال العمل بالمشروع المتوقع الانتهاء منه خلال 3 سنوات.