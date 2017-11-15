بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم عن صدور تعميم إداري الى إدارة المرأة والطفولة يمنع بموجبه منح أي تمديد لتراخيص دور الحضانة لتجديد التراخيص، معللا ذلك بأن تراخيص الدور تمنح لـ 3 سنوات وبالتالي على دور الحضانة عدم الانتظار لانتهاء الترخيص للمبادرة في التجديد، ويجب ان تقوم بإجراءات التجديد قبل انتهاء الترخيص لكي لا تتعرض لوقف الإجراءات.

وأكد كاظم ان ذلك يأتي لوضع حد لأي تلاعب في التراخيص، مشددا على استمرار مفتشي الإدارة في الجولات التفتيشية على دور الحضانة على مدار العام.