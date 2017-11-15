العازمي: طلبنا صرف بدل خطر للعاملين بقطاع البريد وتثبيت البدلات في شهادة الراتب

أسامة أبو السعود

أقامت نقابتا العاملين بوزارتي الصحة والمواصلات حفل عشاء بمناسبة عودة مجلسيهما لممارسة دوره في العمل النقابي بعد صدور احكام قضائية نهائية لصالح كلا المجلسين.

وشهد الحفل، الذي اقيم مساء اول من امس بمقر اتحاد عمال القطاع الحكومي بميدان حولي، وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق يعقوب الصانع ورئيس اتحاد عمال الكويت محمد الحضينة ورئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي عامر البسيس ورئيس اتحاد عمال القطاع النفطي سيف القحطاني وعدد من رؤساء النقابات والمهنئين. وبهذه المناسبة، هنأ الحضينة رئيسي نقابتي الصحة والمواصلات بمناسبة صدور الاحكام النهائية بعودتهما لممارسة دورهما النقابي.

وقال الحضينة ان الاتحاد العام لم يأت من اجل التصعيد او اقامة جمعيات عمومية صورية او مزورة بل «جئنا لنحافظ على لوائح ودساتير المنظمات النقابية»، ونهدف الى ان تكون هناك وحدة نقابية تعمل من اجل مصلحة الكويت وحقوق ومكتسبات العاملين بمختلف جهات الدولة.

واضاف: سنعمل ان شاء الله على المحافظة على بلدنا والتعاون لايجاد تنمية حقيقية وتحقيق مصالح العمال وسنعيد علاقاتنا مع المنظمات والاتحادات العربية والعالمية التي فقدنا التواصل معها خلال الفترة الماضية وكل ذلك لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل العربية والدولية المعنية بالعمل.

من جهته، اشاد رئيس نقابة العاملين بوزارة المواصلات عيد العازمي بالقضاء الكويتي النزيه الذي اعاد الحقوق لاصحابها، مؤكدا ان النقابة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على تحقيق جميع مطالب العمال.

وأوضح العازمي: طلبنا خلال الاجتماع مع قيادات الوزارة بصرف بدل خطر للعاملين بقطاع البريد والساعة المرنة في بداية الدوام ونهايته وتثبيت البدلات في شهادة الراتب وتوحيد دوام العاملين بوزارة المواصلات في «الحكومة مول» اسوة بجميع الزملاء في الوزارات الاخرى.

وكشف العازمي عن ان النقابة تعد ايضا العديد من البرامج والانشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية لاعضائها خلال الفترة المقبلة ومنها مخيم ربيعي وشاليهات ورحلات سياحية.

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة حسين السبيل: نحتفل بصدور حكم تاريخي لعودة المجلس المنتخب لنقابة الصحة وبهذه المناسبة نشكر قضاءنا النزيه لعودة الحق لأصحابه، لافتا الى انه تم خلال الحفل تكريم وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السابق يعقوب الصانع بصفته محامي النقابة على جهوده لعوده الحق لأصحابه.