الملا: 15 ألف مواطنة متزوجة من غير كويتي

ميرزا: الإمارات وضعت آلية لزواج المواطنات من الأجانب لحمايتهن وحفظ حقوقهن ثامر السليم

نظمت 10 جمعيات نفع عام ومجموعتان تطوعتان المنتدى الخليجي بعنوان «واقع المرأة الخليجية المتزوجة من غير مواطن» ضمن حملة «انصاف اسرة المواطنة الكويتية» والتي كانت برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح صباح امس في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الخالدية.

وفي البداية أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أن قضية المرأة المتزوجة من غير ابن بلدها تشكل هما متناميا لقطاع لا يستهان به من النساء وتفاقمت المشاكل التي تتعرض لها هي واسرتها مع تعقد الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية الأمر الذي جعلها في وضع خرج، لافتة إلى أن اجمالي عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بلغ 15 ألف مواطنة، لافتا الى ان المرأة تبدو وكأنها تفقد مواطنتها وحقوقها عند الزواج بغير ابن بلدها، وكان لابد لنا من وقفة جادة تنصف هذه الفئة من المواطنات وتمكنهن من حقوقهن الاساسية التي نص عليها الدستور ومواثيق حقوق الانسان الدولية.

وأكدت الملا انه لم يعد مقبولا تجاهل هذه الفئة والانتقاص من حقوقهن وكرامتهن الانسانية، وبات انصافهن امرا لا يحتمل التأخير لكي تتمتع المرأة بالاستقرار النفسي والتوازن الاجتماعي ولتعيش بكرامة في وطنها، حيث انها تعاني من التمييز السلبي حتى بدا الامر انها تفقد مواطنتها وحقوقها عند الزواج بغير كويتي، بالرغم على ان قانون الجنسية ينص على غير ذلك.

بدوره، قال مدير ادارة الاعلام الامني بشرطة دبي وعضو مجلس ادارة جمعية توعية ورعاية الاحداث العميد د. جاسم ميرزا ان دولة الامارات حرصت على وضع آلية لزواج المواطنات من الاجانب لحمايتهن وحفظ حقوقهن وحقوق ابنائهن فشرعت مجموعة من الاحكام والقوانين الخاصة، مشيرا الى ان الرجل يبقى رجلا سواء اماراتي او خليجي او عربي فلا يجب الحكم او التعميم على زواح الخليجية من اجنبي بالفشل خاصة اذا وضعت ضوابط لهذا الزواج مثل تلك المتعلقة بمصير الابناء.

من جانبها، قالت د.فاطمة اللواتي ان هناك حقوقا مازالت المرأة الخليجية تجاهد من اجل اقرارها منها حق جنسية ابناء المتزوجة من غير المواطن، لافتة الى ان دراستها خلصت الى اهمية زيادة الوعي بين فئات المجتمع المختلفة بحقوق المرأة وكذلك اهمية ادخال مقررات دراسية ضمن مختلف المراحل الدراسية لرفع الوعي بحقوق المرأة وكذلك الاهتمام بعمل دراسات منهجية تشكل مختلف الفئات العمرية في المجتمع.

٭ التأكيد على حق المرأة الخليجية بمنح جنسيتها لأبنائها الأمر الذي يتطلب تفعيل مواد الدستور أو تعديل بعض مواده في دول مجلس التعاون.

٭ العمل على عدم حرمان أبناء المرأة الخليجية من تجنيس أبنائها لانه عنف راسخ بحق المرأة.

٭ تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الإنسانية والقانونية في دول مجلس التعاون وتفعيل السبل التنظيمية والإعلامية والقانونية لتعزيز مطالب المرأة الخليجية وحقها في تمرير جنسيتها لابنائها.

٭ ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية لاسيما التي منحت المرأة حق تجنيس أبنائها.