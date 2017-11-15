أكد السفير المصري الجديد لدى البلاد طارق القوني ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين وبقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وما تحقق لمصر من إنجازات منذ توليه مهام منصبه.

وأضاف السفير القوني بعد تقديم أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الأمير سفيرا لجمهورية مصر العربية ومفوضا فوق العادة لدى الكويت إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية الأخيرة وأهمية التنسيق المشترك حيالها.

وأضاف القوني انه قد تشرف بتقديم أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية، معربا عن سعادته لتسلمه مهام عمله كسفير لبلاده في الكويت، مثمنا حفاوة الاستقبال التي لمسها من الجانب الكويتي، والتي جعلته يشعر بأنه في بلده.

كما أعرب السفير المصري الجديد عن تقديره لما تقدمه الكويت أميرا وحكومة من اهتمام ورعاية دائمتين لأبناء الجالية المصرية، الذين يقومون بدور بارز في بناء أواصر الاخوة وجسور التعاون، لافتا إلى وجود تنسيق على أعلى مستوى بين القيادتين وزيارات متبادلة بين المسؤولين، وذلك بما يعكس عمق العلاقات المتميزة التي تربط ما بين شعبي وحكومتي البلدين.

وقد أعرب السفير القوني عن سعادته ببـدء مهام عمله في الكويت، مباشرة عقب تقديم أوراق اعتماده، باستقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته إلي الكويت الشقيقة، والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مشيرا إلى تواجد وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، للمشاركة في مؤتمري معاناة الطفل الفلسطيني ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وختم القوني تصريحه بالقول إنه في إطار اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، فإن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلا عن استمرار متابعة أحوال الجالية المصرية بالتنسيق مع البعثة القنصلية والمكتب العمالي.