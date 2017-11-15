شجاع: الدورات تحظى بدعم واهتمام كبيرين من القيادة العليا للحرس وتواصل نجاحها عاماً تلو الآخر

افتتح قائد العمليات والخطط في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع دورات مبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» التي تقام في نادي ضباط الحرس الوطني للعام السادس على التوالي، تحت شعار «منقذ في كل بيت».

وأكد اللواء فالح شجاع، في كلمة بهذه المناسبة، ان مبادرة تدريب الشباب الكويتي «تنمية ووفاء لكويت العطاء» تواصل نجاحها عاما تلو الآخر وباتت تحظى باهتمام شباب الكويت وتشهد إقبالا ملحوظا على التسجيل في دوراتها للاستفادة منها في عدة مجالات محببة إلى فئة الشباب، مبينا أن هذه المبادرة تحظى بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة العليا للحرس الوطني، ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، للأخذ بأيدي شباب الكويت عبر تأهيلهم وصقل خبراتهم والارتقاء بقدراتهم حتى يتسنى لهم المساهمة في تنمية بلدهم وقيادة دفة المستقبل، انسجاما مع الرؤية الأميرية السامية.

وأضاف أن الحرس الوطني يعمل على غرس القيم الوطنية في المجتمع ويساهم في حفظ الأمن ليس فقط عسكريا ولكن من خلال المساهمة في تنمية المجتمع بمختلف المجالات ومشاركة الشباب في طريق تحقيق طموحاتهم.

كما أشار إلى أن الحرس الوطني يراعي كل فئات المجتمع ولهذا تشهد المبادرة إقامة دورة لذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، حيث التحق 16 مشاركا من هذه الفئة العزيزة ليتم تأهيلهم ومساعدتهم في حياتهم العملية.

من جانبه، دعا مدير مديرية القوى البشرية العقيد أحمد عبداللطيف الشباب إلى الاستفادة من الدورات الخمس التي تشملها المبادرة من خلال الالتزام والمواظبة، مؤكدا أنها ذات فائدة كبيرة لهم وهم يواجهون سوق العمل.

شهد الحفل مدير مديرية العمليات العقيد الركن علي حمد، ومدير مديرية الميادين العقيد الركن أحمد جرمان، وعدد من ضباط قيادة العمليات والخطط.