استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في المطار الأميري مساء اليوم، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وذلك بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تكللت بالنجاح.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود المحمد الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد وكبار الشيوخ وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.