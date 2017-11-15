عادل الشنان

ضمــن توجيهــات سمــو رئيــس مجلــس الــوزراء الشيـخ جابر المبارك ولجنة الخدمات العامة التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أداء المقاولين، وحرصا على تجاوز جميع العقبات والمعوقات الخاصة بالمشاريع الإسكانية، شكل وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل فرقا هندسية برئاسة مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان ونائب شؤون التنفيذ م.علي الحبيل لمتابعة الأعمال الموقعية على أرض الواقع.

وكشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن الفرق بدأت أعمالها فعليا منذ أكتوبر الماضي بزيارات موقعية للمشاريع التي يجري تنفيذها مثل عقود «جنوب المطلاع، غرب عبدالله المبارك، وجنوب عبدالله المبارك والمباني العامة والخدمية في مدينة صباح الأحمد»، مضيفا أن من أهداف الفرق الهندسية متابعة الأداء الفني للمقاولين خلال تنفيذ المشاريع والوقوف على جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات المنصوص عليها بالعقود الرسمية المتعاقد عليها وبيان الإنجاز الفعلي وفق تقارير وبيانات وموافاة مجلس إدارة السكنية بأي تأخير أو معوقات لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.

ولفت إلى أن من ضمن التوصيات الصادرة للفرق اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مقاول أو جهة حكومية مقصرة في توفير وتذليل الصعوبات لضمان سير الأعمال وفق الجداول الزمنية الموضوعة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في أعمال البنية التحتية.

وبين ان السكنية تحجز الكفالة البنكية التي تصل إلى أكثر من 40 مليون دينار في بعض المشاريع ومنها عقود مدينة جنوب المطلاع إضافة إلى مئات الآلاف على مشاريع يجري تخطيطها وتصميمها من قبل مستشارين عالميين تتضمن مشروع جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله، وذلك لضمان إنجاز المشاريع وفق المواعيد والمواصفات المطلوبة.

وأكد ان المستحقات المالية الشهرية للمقاولين تصرف لهم في حال التزامهم بأعمالهم الشهرية وفق ما ينتج من تقارير اللجان الفنية والرقابية المتواجدة في موقع المشاريع.

وعن المباني العامة في الضاحية c لمدينة صباح الأحمد لفت المصدر إلى أن العمل جار حاليا للتسليم الابتدائي لفرع غاز وفرع جمعية ومحلات تجارية وذلك قبل نهاية العام الحالي وأخرى خلال شهر مارس المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة أنها ستوزع الدفعة الثامنة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) للسنة المالية 2017-2018 متضمنة 310 قسائم لأصحاب الطلبات حتى 19 مايو 2013.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي امس الثلاثاء المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.