دارين العلي

نظمت وزارة الكهرباء والماء عملية إخلاء وهمي لـ 57 موظفا في مركز الحاسب الآلي التابع للوزارة في منطقة القيروان، ضمن خطة تتبعها الوزارة تستهدف 28 موقعا خارجيا بهدف تدريب موظفيه على كيفية التصرف أثناء الحوادث الطارئة.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية عبدالله الهاجري إن عملية الإخلاء هي الأولى من نوعها بوجود 57 موظفا وحالة إصابة مفترضة، حيث تم الإخلاء بحدود 10 دقائق بعد تدريب العاملين على طرق الإخلاء والتأكد من خلو المبنى والتدرب على الإجراءات الخاصة بالإخلاء والإسعافات الأولية.

ولفت إلى أنها التجرية الأولى بالتعاون مع شركة متخصصة ضمن المعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيتم تكرار التجربة في جميع المراكز التابعة للوزارة بهدف تدريب عامليها على التصرف أثناء وقوع أي طارئ، مضيفا أن هناك خطة للتعامل في حالة الطوارئ بالوزارة.

وفي سياق آخر وحول عقود الشركات المتأخرة، قال إنها ليست عقود عمالة وإنما عقود فنيين لتشغيل الشبكة والمحطات، موضحا أن عقود هذه الشركات مرتبطة بالميزانية وتحددها وزارة المالية، وهناك عقود معينة تكون السيولة النقدية لها أعلى مما تم تحديده من وزارة المالية ما يحدث لدينا بعض العجز في نهاية السنة المالية فنقوم بالتحويل بين البنوك لتغطية هذا العجز.

ولفت إلى أن بعض العقود تتأخر بسبب التأخير من قبل المراقبين الماليين المخصصين للوزارة بسبب قلة عددهم مقارنة مع حجم المشاريع الخاصة بالوزارة والتي ينظرون فيها، لافتا إلى أن القانون المالي الخاص بهم يلزمهم بالانتهاء من النظر في أي مشروع خلال مدة أقصاها 5 أيام، إلا أن عدم التزامهم بذلك يؤدي إلى تأخير في البت بها.