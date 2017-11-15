دارين العلي

قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج ان مخزون المياه لدى الكويت في أعلى مستوياته خلال السنوات العشر الماضية حيث ارتفع من 2168 مليون غالون عام 1996 إلى 4086 مليون غالون بإجمالي عدد خزانات أرضية وأبراج علوية يبلغ عددها 187 خزانا.

وأشار الفريج، خلال افتتاحه مشروع «ترشيد 2» في محافظة حولي بثانوية صالح جاسم الشهاب «بنين» صباح أمس، إلى أن المياه متوافرة والمخزون عال ولا خوف من نقصانها.

وبين أن استهلاك المياه من بداية السنة حتى نهاية أكتوبر الماضي لهذه السنة بلغ 130 مليار غالون، بينما بلغ الاستهلاك خلال العام الماضي في نفس الفترة 127 مليار غالون.

وأضاف: خلال هذا الفصل الدراسي سنكون قد زرنا المدارس في محافظة مبارك الكبير والعاصمة وحولي، ونحن سعداء بهذا التواصل لاستكمال هذا المشروع حتى نصل إلى نهاية العام الدراسي بزيارة 150 مدرسة، وتلك الزيارات أحد أهداف مشروع «ترشيد 2».

من جانبه، ثمن الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية د.خالد الرشيد جهود وزارة الكهرباء والماء في نشر ثقافة الترشيد في مدارس الكويت بمختلف المراحل، مشددا على أن أهمية التوعية بترشيد الاستهلاك وتكاتف الجميع لصالح الكويت.