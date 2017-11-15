ناشد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الجميع ضرورة استخدام طفايات الحريق في المنازل وأماكن العمل الأخرى.

وقال العبدالله تعليقا على نشوب حريق في استديو قناة ATV: نود بيان اننا أثناء القيام بعمل لقاء تلفزيوني مع قناة ATV وقع انفجار لإحدى لمبات الإضاءة في استديو التسجيل للقناة، ما أدى الى نشوب حريق سريع، الأمر الذي قام معه مخرج البرنامج بالصراخ بأعلى صوته لسرعة إخلاء الاستديو حفاظا على سلامة المتواجدين، وقد تم احتواء هذا الحريق المحدود خلال دقائق، والفضل في ذلك يرجع الى تواجد «طفايات الحريق» داخل الاستديو وقيام العاملين في القناة باستخدامها باحترافية عالية، ما أدى الى السيطرة عليه في لحظات معدودة.

وتابع العبدالله: ومن هذا المنطلق أطلب من الجميع الاهتمام بوضع طفايات حريق في المنازل وأماكن العمل، مع الحرص على تدريب الجميع على طريقة استخدامها والتأكد من تاريخ الانتهاء، وذلك درءا للمخاطر التي قد تحدث في حالة نشوب حرائق ـ لا قدّر الله ـ حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة.

وزاد: بصفتي مديرا عاما لمؤسسة الموانئ الكويتية فقد قمت بمخاطبة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بالكتاب رقم م م ك/1/4143 بتاريخ 4 يوليو 2017 نحو موافاة المؤسسة ومعاونتها فيما يتعلق بتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة لطفايات الحريق بما في ذلك أحجامها والآليات الخاصة بتوزيعها في المواقع المختلفة مع بيان الآلية الخاصة بعملية استخدامها أثناء نشوب حريق ـ لا قدّر الله ـ تمهيدا لطرح ممارسة عامة لتوريد وتركيب طفايات حريق في جميع المرافق والمواقع التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.