مريم بندق

رحبــــت الحـكومة بدعوات التهدئة وتأجيل الاستجوابات المعلنة مـن جـانب عدد كبير من النواب، مؤكدة ان التشكيل الجديد سيكون على مستوى التحديات. وقالت مصادر مطلعة فـي تصـريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة الــجديــــدة ستـضــم 5 وزراء جـــدد، مــشيرة إلى أن التدوير حتى الآن سيشمل وزيرين على الأقل.

هذا، ويتداول الآن من بين المرشحين للتوزير اسم نائبين سابقين. وذكرت المصادر أن الحكومة الجديدة ستتقدم فور تشكيلها ببرنامج عمل إلى المجلس تنفيذا لنص المادة 98 من الدستور.

وكشفت المصادر أنه منعا للتصادم والاختلاف بين أعضاء السلطتين تدرس الحكومة تقديم بيان إلى مجلس الأمة عن الحالة المالية للدولة تنفيذا للمادة 150 من الدستور بحيث يقتنع النواب بأنه من الصعوبة تمرير بعض المقترحات الشعبية التي تحتاج إلى ميزانيات إضافية.