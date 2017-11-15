نسعى لتوفير الدعم المالي والمعنوي للمراكز والأقسام

أسامة أبوالسعود

قام وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.وليد الشعيب بزيارة تفقدية إلى إدارات التنمية الأسرية والأترجة ودار القرآن الكريم نساء بمحافظة الأحمدي بمنطقة الفحيحيل.

وقال د.الشعيب إن هذه الزيارة تأتي للاطمئنان على سير العمل ومتابعة متطلبات الإدارات والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، واعدا بزيادة الاهتمام بهذه المراكز والأقسام والعاملين فيها والحرص على توفير الدعمين المالي والمعنوي للدارسات والمعلمات.

وأكد الشعيب اهتمامه بالمباني والمنشآت وضرورة تطوير هذه المراكز وتوسعة وزيادة المكاتب والفصول والمرافق لتشمل عددا أوسع من أبناء وبنات بلدنا الحبيب الكويت خاصة ان هذه المراكز تلاقي إقبالا كبيرا من قبل الجمهور.

وفي ختام هذه الزيارة زار إدارة مساجد محافظة الأحمدي واطمأن على سير العمل فيها وكان في استقباله د.احمد العتيبي مدير الإدارة وقدم له الشكر الجزيل على هذه الزيارة الميمونة، متمنيا للوكيل التوفيق والازدهار.