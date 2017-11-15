اعلنت شركة البترول الوطنية أمس تشغيل المرحلة الاولى من مشروع انشاء المرافق الجديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت بمصفاة ميناء الاحمدي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري ان تشغيل هذه المرحلة تم عبر تصدير شحنة حبيبات كبريت من المرسى رقم 30 لرصيف الكبريت الجديد بمصفاة ميناء الاحمدي، مبينا ان عملية التصدير تمت عبر الباخرة «ليدي آمنا» التي تبلغ حمولتها 32 الف طن.

واضاف ان المرحلة الاولى من المشروع تتضمن تشغيل اربعة خزانات بسعة 18820 طنا متريا من الكبريت السائل وخمس وحدات لتحبيب الكبريت بقدرة انتاجية تصل الى 5000 طن متري يوميا.

واوضح ان المرحلة الاولى تتضمن ايضا مستودعا لحبيبات الكبريت بسعة 145000 طن ورصيفا جديدا لتصدير الكبريت يتسع لبواخر ضخمة بسعة 6000 طن مع جميع المرافق والمنشأة المساندة.

وعن المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في تحديث المرافق الحالية لوحدة الكبريت بشكل كامل افاد بانه سيتم الانتهاء منها بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر من عام 2019.

واكد ان المشروع يعد من مشاريع الشركة الكبرى لما له من أثر إيجابي على الشركة وعلى مؤسسة البترول الكويتية اذ يسهم في رفع السعة التخزينية للكبريت السائل والصلب في مصفاة ميناء الأحمدي كما يضفي مرونة أكبر على عمليات تصدير حبيبات الكبريت من خلال هذا الرصيف الجديد.