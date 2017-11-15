تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أقامت مبادرة «قائد كفو» حملة تطوعية لتشجير مدينة صباح الأحمد تحت شعار «مدينة صباح الأحمد خضراء» بالتعاون مع شركة نفط الكويت، وجمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية، والتي تستهدف غرس 1000 نخلة و60000 شتلة.

وأعرب محمد الدواي ممثل محافظ الأحمدي مختار الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية في كلمة بالمناسبة عن الشكر والامتنان لكل من شارك وساهم في تخضير وتشجير مدينة صباح الأحمد السكنية، خلال الحملة المميزة والناجحة التي شملت العديد من التبرعات من المزارعين والأهالي، كما شكر الدواي جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية والقائمين على مبادرة «قائد كفو» التطوعية لما قاموا به من جهد لخدمة المدينة وقاطنيها وحرصهم على أن تكون جميلة وخضراء.

من جهته أكد رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية سلطان البراق أن نجاح الحملة جاء بفضل إخلاص الأهالي والمهتمين، موجها الشكر إلى راعي الحملة محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، والى المساهمين والداعمين لها ماديا ومعنويا، والمجموعات التطوعية وفي مقدمتها مبادرة «قائد كفو»، وفريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي وفريق أصدقاء النخلة التطوعي، والمتبرع احمد بن صميم العتيبي على تبرعه بقيمة 5000 دينار لتشجير المناطق المحيطة بمساجد مدينة صباح الأحمد، وكذلك الناشط البيئي افنيس العجمي لتبرعه بعدد 2000 شتلة زراعية متنوعة، والمزارع مبارك العويني لتبرعه بعدد 1000 شتلة من شجرة السدرة، وفريق الشهيد ناصر العجمي الذي تبرع أيضا بعدد كبير من الشتلات الزراعية المتنوعة لتجميل وتخضير مدينة صباح الأحمد.