محمد راتب

أكد أمين الصندوق في جمعية الشهداء التعاونية م. سالم العماني انه جرى شراء مكبس للكراتين وبدء العمل به لاعادة بيعها للمصانع المتخصصة، مشيرا الى ان الفكرة جاءت حرصا على مبدأ حماية البيئة واعادة التدوير واضافة دخل جديد للجمعية.

وبين في تصريح له ان شراء المكبس تم بعد القيام بدراسة جدوى، وقد جرى طرح الفكرة من قبل اللجنة الانشائية على مجلس الإدارة الذي بدوره باركها، ووافق عليها بالإجماع.

واشار الى ان شراء المكبس سيمكننا من الاستفادة من الكراتين الفارغة وبيعها للمصانع، الامر الذي يتضمن جدوى اقتصادية جيدة للجمعية ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة.