أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب للسنة الثانية على التوالي في دورته الـ42 في الفترة من 15 الى 25 نوفمبر الجاري.

وقال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي إن مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب تعزز من دورها الاجتماعي والثقافي في المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن مشاركات الوزارة في مثل تلك المعارض سواء الداخلية أو الخارجية منها يمثل ركيزة أساسية لأعمال الوزارة للتوعية بالثقافة البترولية وأهميتها للشعب الكويتي.

وأضاف العذبي في بيان صحافي أن المشاركة في معرض الكتاب تساهم في دعم الثقافة وترسيخ مبادئ القراءة لدى مختلف شرائح المجتمع العمرية، موضحا أن الوزارة تسعى من خلال تلك المشاركة إلى غرس روح المسؤولية الاجتماعية وتعريف الجمهور بدور الوزارة الثقافي والتنويري من خلال ما تعرضه من مطبوعات وكتب تعزز من نشر الثقافة البترولية.

وأوضح أن جناح الوزارة سيتيح للزوار الاطلاع على النشرات الإرشادية للثقافة البترولية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان تاريخ الصناعة النفطية في الكويت وأهم الإنجازات في الصناعة البترولية في عهد صاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد .

وقال إن جناح الوزارة سيعرض العديد من الكتب والعديد من النشرات الإرشادية التي سيتم إعطاء الفرصة للزوار للاطلاع عليها مثل كتاب محطات الوقود وكتاب مؤتمر الطاقة الدولي وكتاب الكويت وأوپيك في ٥٠ عاما بالإضافة إلى كتاب «أريد أن أعرف باللغتين العربية والإنجليزية».