المطيري: البرنامج تم بمجهود العاملين عبر تطبيق كافة البرنامج في فترة زمنية محدودة

عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير مستشفى الجهراء، د.علي المطيري، عن حصول المستشفى على شهادة "الاعتماد" الوطني بجودة الخدمات الصحية، وذلك بعد استيفاء المستشفى جميع شروط الجودة والسلامة.

وذكر المطيري في تصريح صحافي، إن هذا جاء بعد زيارة اللجنة العليا للاعتماد الوطني في وزارة الصحة لمستشفى الجهراء، والذين أقروا باكتمال كافة الشروط والإجراءات الخاصة بالاعتماد.

وافاد بأن الحصول على "الاعتماد الوطني" تم بمجهود العاملين بالمستشفى عبر تطبيق كافة البرنامج في فترة زمنية محدودة كانت بمنزلة تحد كبير لهم، مشيدا بدعم وزير الصحة د.جمال الحربي لتذليل كافة العقبات من أمامنا.

وذكر أن برنامج "الاعتماد" شمل إجراء بحوث ودراسات لقياس ثقافة السلامة والتدريب على معايير منظمة الصحة العالمية للقائمة التنفيذية للجراحة الآمنة وقياس أداء المستشفيات باستخدام المؤشرات العامة والاكلينيكية والتوعية بسلامة المرضى والوقاية من الحوادث، فضلا عن قياس رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

واكد على سعي مستشفى الجهراء على أن يكون أفضل المستشفيات في دولة الكويت عن طريق توفير الوسط الملائم في العلاج والارتقاء بالخدمات الصحية وتطبيق كافة معايير الجودة والسلامة من خلال التمسك بأخلاقيات وسلوكيات المهنة والمعرفة المهنية والاحترافية المطلوبة.