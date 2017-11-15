أسامة دياب

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، استمرار البلاد في مساعيها لرفع الإيقاف الرياضي.

وقال على هامش مشاركته الاحتفال الذي نظمته السفارة البرازيلية بمناسبة العيد الوطني، في إطار رده على سؤال عن مدى جدوى توقيع مذكرة تعاون في المجال الرياضي بين الكويت وتركيا مؤخرا، في ظل توقف الملف الرياضي الكويتي دوليا، "إن توقيع هذه الاتفاقية بين البلدين ليس لها علاقة بالمشاركات الدولية فقط، بل تشمل التدريب وتهيئة الناشئين وتنظيم المعسكرات المختلفة"، مضيفا "نعم نحن موقوفين دوليا لكن لدينا أنشطة محلية مستمرة ويوجد ١٤ نادياً و ١٦ اتحاداً لديهم مشاركات ومعسكرات ستفعل بشكل اكبر في حال رفع الإيقاف"، مؤكدا استمرار الكويت في مساعيها لرفع الإيقاف الرياضي.