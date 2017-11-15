لقى اليخاندرو ديلهون وهو مسؤول أرجنتيني سابق، ارتبط اسمه بفضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتفه أمس الثلاثاء في حادث قطار على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في الوقت الذي تشتبه فيه السلطات القضائية في إمكانية انتحار هذا الشخص.

وكشفت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن الرئيس التنفيذي لشركة تورنيوس كومبيتنسياس للتسويق وبث المباريات، اليخاندرو بورزاكو، قد أعترف أمام القضاء الأميركي أمس بأنه دفع رشى مالية بلغت أربعة ملايين دولار إلى مسؤولين سابقين في حكومة كريستينا كيرشينر، رئيسة الأرجنتين السابقة.

وكان كلا المسؤولين يعملان في برنامج "كرة قدم للجميع" برعاية الحكومة الأرجنتينية والذي كان يمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم الأرجنتينية.

وكان اليخاندرو ديلهون52/ عاما/ هو أحد هذين المسؤولين وهو من لقى حتفه في الحادث الذي وقع أمس، بعد ساعات من اعترافات بورزاكو أمام القضاء الأميركي.