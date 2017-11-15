بشرى شعبان

برعاية وحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، ووكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، نظمت الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مساء امس حفل تكريم لخمس جمعيات تعاونية، لتفاعلها واتخاذها خطوات عملية تجاوبا مع قرار وزارة الشؤون الصادر في 2015، لوضع ضوابط لتوفير مساحات استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب هذه المشروعات عبر السعي إلى توفير مساحات خاصة بهم في المرافق التي تشرف عليها الوزارة،

وأعربت الصبيح في تصريح لها ،عن أملها في زيادة أعداد الجمعيات التي تتفهم ضرورة دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة، كاشفة في هذا الصدد عن قرب إصدار تراخيص للأكشاك في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشروعات الصغيرة كمراكز بيع، لافتة إلى أن لهذا النوع من المشروعات الشبابية الكثير من العوائد التنموية، وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية، وشغل أوقات فراغ الشباب بما هو مفيد واكتساب مهارات وخبرات عديدة .