وقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء ،المهندس عصام المرزوق، عقد إنشاء وتركيب محطة تحويل رئيسية في منطقة أبو حليفة (القطاع - دبليو)، بهدف تقوية الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت (الكهرباء) في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن المحطة التي تبلغ تكلفتها 14 مليون دينار كويتي (نحو 7ر45 مليون دولار امريكي) بجهد يبلغ (11/132 كيلو فولت) تأتي ضمن جهودها الرامية لتسهيل إجراءات الخدمات والبنى التحتية لاسيما بالمناطق السكنية الجديدة.

وأوضحت أن المحطة التي يستغرق تنفيذها 24 شهرا من تاريخ توقيع تسهم أيضا في تعزيز عملية الربط بين محطات الكهرباء وتأمين احتياجات الطاقة الكهربائية.