أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الخدمة الوطنية العسكرية )عن دعوة المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية من مواليد 10 مايو ولغاية 6 نوفمبر 1999 بمراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية - في معسكرات المباركية ، وذلك من يوم غد الخميس 16 نوفمبر 2017 ولغاية اسبوع من نشر هذا الإعلان .

وفتت إلى أن هذا الإستدعاء يشمل الدفعة الأولى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية وذلك لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية واطلاعهم بالتعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية .

كما أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش المكلفين بالخدمة الإلتزام والتقيد بهذه الدعوة ، ومن يتخلف عن هذا الواجب الوطني سوف يعرض نفسه للعقوبات المقررة بقانون بالخدمة الوطنية العسكرية .