قالت وزارة الدفاع اليوم ان عددا من دفعة الطلبة الضباط (43) الموفدين الى كلية (سان سير) العسكرية بجمهورية فرنسا الصديقة قدموا عرضا أوليا لمراسم تخريجهم الذي سيتم صيف عام 2018.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة ان هذه الدفعة تعتبر النواة الاولى للطلبة الضباط الكويتيين من كلية (سان سير) العسكرية.

وأضاف الفريق الخضر ان ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة في مجال التدريب والتأهيل العسكري.

وأشار الى ان اختيار الطلبة للدراسة في كلية (سان سير) يعكس اهتمام الجيش الكويتي بتأهيل منتسبيه في ارقى الكليات والمعاهد العسكرية لمواكبة التطور الحاصل في مختلف صنوف الاسلحة والتخصصات واكتسابا للخبرة من المدارس العسكرية المتنوعة في دول العالم.

وحث الطلبة الضباط على مضاعفة الجهود والاستفادة من جميع العلوم والتدريبات التي تلقوها تمهيدا للعمل بالقوة البرية بعد انتهاء فترة دراستهم.

حضر مراسم العرض رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور المزيدي وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح والملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه.