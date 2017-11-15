دعت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية المكلفين بالخدمة الوطنية الى مراجعتها في معسكرات المباركية اليوم ولغاية اسبوع من نشر هذا الاعلان لاستكمال اجراءاتهم.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي ان الاستدعاء يشمل الدفعه الاولى من مواليد 10 مايو حتى 6 نوفمبر 1999 بهدف استكمال بياناتهم واجراءات الفحوصات الطبية واطلاعهم بالتعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

واهابت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي المكلفين بالخدمة الالتزام والتقيد بهذه الدعوة مؤكدة ان من يتخلف عن الواجب الوطني سيعرض نفسه للعقوبات المقررة في قانون بالخدمة الوطنية العسكرية.