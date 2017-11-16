أكد رئيس وزراء البحرين سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على عمق العلاقة الخاصة التي تجمع بين الكويت والبحرين.

وشدد الأمير خليفة بن سلمان على أهمية التنسيق والتعاون العربي في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب، لافتا إلى أهمية أن تظهر المواقف العربية في المحافل الدولية وإزاء التطورات الإقليمية والتحديات معاني التكامل والوحدة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء البحرين لعدد من أفراد العائلة المالكة وعميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح، وذلك للسلام على سمـوه بمــناسبة عــودتـه الـى أرض الوطن بعد الزيارة التي قام بها إلى مملكة تايلند.