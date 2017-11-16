عاطف رمضان

نصح مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية سابقا السفير محمد المجرن الشباب الكويتي الذي سيعمل في المجال الديبلوماسي سواء في وزارة الخارجية أو سفارات الكويت بالخارج بضرورة التحلي بحسن الخلق وتطبيق القوانين واحترام الوقت والاهتمام بالثقافة والحضور الاجتماعي.

جاء ذلك خلال حديث المجرن عن تجربته الشخصية في العمل الديبلوماسي في العديد من سفارات الكويت الكائنة في بعض الدول مثل الهند وباكستان ومصر وقطر والسويد وغيرها من الدول الأخرى، وذلك خلال ملتقى «السفير» الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، في مقر مكتبة الكويت الوطنية مساء أمس الأول بحضور الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بوزارة «الشباب» مشعل السبيعي ونائب مدير عام معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي المستشار عبدالله اليحيا.

وقال المجرن موجها حديثه للشباب المبتدئين في المجال الديبلوماسي إنه استفاد الكثير خلال عمله في بعض السفارات الكويتية بالخارج مثل تنمية لغته الانجليزية ومعرفة ثقافات الشعوب وطبيعتهم.

ونصح المبتدئين من الشباب عندما يعرض عليهم السفر إلى دول غير متقدمة بالقبول كون العمل بها يكون سهلا كبداية ومن ثم ينتقلون بعد ذلك للسفر إلى الدول المتقدمة.

وحول رؤيته عن دور السفارات الكويتية خلال فترة الغزو الصدامي قال المجرن: إن جميع سفارات الكويت كان لها دور مهم خلال هذه الفترة في الدفاع عن الكويت عبر التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام للمطالبة بتحرير الكويت.

وعن دعم الشباب وتعيينهم في المناصب في المجال الديبلوماسي، ذكر أن كل سفير أو قيادي مر بمرحلة الشباب وبدأ صغيرا في السن، والشاب لابد أن يقضي 18 أو 20 عاما في العمل الديبلوماسي حتى يؤهل لمنصب سفير، لأن هذا المنصب يحتاج إلى خبرة طويلة.

وأشار إلى أن سفارات الكويت بالخارج تتواصل مع مواطنيها بشكل عام وكذلك الشباب وتقدم لهم يد العون وتدافع عن المواطنين في حال تعرضهم لحوادث، مشيرا الى أنه في حال كان المواطن مخالفا لقانون الدولة فلابد أن يعاقب وأن يحترم قانون الدولة.