عاطف رمضان

كما نشرت «الأنباء» في عددها الصادر الأحد 12 الجاري بعنوان «توقعات بفوز مراكز المونتاج لوزارة الإعلام كأفضل مشروع في الشرق الأوسط للعام 2017»، فازت وزارة الإعلام بجائزة أفضل مشروع في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2017 في ملتقى الإذاعة والتلفزيون الذي اقيم مساء امس الأول في دبي عن مشروع مراكز المونتاج، وتسلم الجائزة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الإعلام مشعل المقلد». ‏وحضر الملتقى اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU.

ومشروع مراكز المونتاج عبارة عن مركز شامل ورئيسي لعمل المونتاج لجميع مراكز البث والاستديوهات الإنتاجية بصفة تزامنية على الهواء مباشرة، وهناك أجهزة تابعة لهذا المركز لعمل تصحيح الألوان وتنقية الصورة.

وحسب مصادر ذكرت لـ «الأنباء» أنه سيتم قريبا ربط هذا المشروع بالأرشيف التلفزيوني من حيث تبادل المواد الفيلمية والصوتية.