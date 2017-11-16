عاطف رمضان

أكد رئيس لجنة المعونة القضائية بجمعية المحامين فهد رشيدان المطيري ان اللجنة وكما نص على ذلك ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة تقدم عطاءها إلى كل من يطلب المعونة بغض النظر عن لونه أو جنسه أو جنسيته أو دينه، على أن تتوافر فيه شروط استحقاقها.

واضاف المطيري ان مهنة المحاماة هي مهنة إنسانية هدفها المساعدة وشعارها الحق والرحمة والعدالة، ومبادئها سيادة القانون والمحافظة على كرامة الإنسان وحريته.

وأشار الى أن المادة (26) من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته، قد نصت على أنه يجب على جمعية المحامين الكويتية بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

وأوضح أن اللجنة تلقت خلال هاتين السنتين أكثر من 220 طلبا تمت الموافقة على أغلبيتها ووزعت الدعاوى على المحامين الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عن حقوق مقدمي الطلبات بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين.