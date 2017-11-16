رابستا: ندعم جهود صاحب السمو في حل الأزمة الخليجية

أسامة دياب

وصف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان العلاقات الكويتية - البرازيلية بالمتميزة منذ القدم، لافتا إلى أنها تشهد تطورا ملحوظا لاسيما بعد تحول البرازيل إلى دولة مصدرة لسلع ومنتجات متنوعة.

وأشار الروضان، في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة البرازيلية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني مساء أمس الأول، إلى اللقاء الذي جمعه مع وزير الزراعة البرازيلي الذي زار البلاد قبل 6 أشهر، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، موضحا ان الإمكانات متاحة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في المستقبل.

وأثنى على جهود السفير البرازيلي لدى البلاد في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مبينا أن وجود استراتيجية محددة بين الكويت والبرازيل خاصة بتحديد نوع التبادل التجاري وسبله ومن بينها الخط المباشر بين البلدين من أبرز عوامل الدفع بالعلاقات الثنائية.

وبخصوص مدى جدوى توقيع مذكرة تعاون في المجال الرياضي بين الكويت وتركيا مؤخرا، في ظل توقف الملف الرياضي الكويتي دوليا، قال الروضان إن توقيع هذه الاتفاقية بين البلدين ليس له علاقة بالمشاركات الدولية فقط، بل يشمل التدريب وتهيئة الناشئين وتنظيم المعسكرات المختلفة، مضيفا: «نعم نحن موقوفون دوليا لكن لدينا أنشطة محلية مستمرة ويوجد 14 ناديا و16 اتحادا لديها مشاركات ومعسكرات ستفعل بشكل أكبر في حال رفع الإيقاف»، مؤكدا استمرار الكويت في مساعيها لرفع هذا الإيقاف.

من جهته، وصف السفير البرازيلي لدى البلاد نورتون رابستا العلاقات الكويتية - البرازيلية بالتاريخية، حيث بدأت في عام 1968، مشددا على ان العلاقات بين البلدين جيدة جدا وانهما تساندان بعضهما في المحافل الدولية، كما ان البرازيل دعمت الكويت للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعام 2018-2019.

وأضاف ان بلاده تشارك الكويت رؤيتها وتساند تحركاتها ومحاولاتها في حل جميع القضايا الإقليمية ودعمها الإنساني في سورية والعراق بالإضافة لدعم حكومة بلاده لمساعي صاحب السمو الأمير في حل الأزمة الخليجية، موضحا ان هذا العام كان جيدا جدا في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت إلى أنه يعمل بجد لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وهناك شركات برازيلية تود الاستثمار في الكويت، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين مفتوح في جميع المجالات من خلال أطر يتفق عليها البلدان بما في ذلك في المجال الزراعي، مشيرا الى زيارة وزير الزراعة البرازيلي للكويت يرافقه وفد من رجال الأعمال في مايو الماضي.

وبخصوص الزيارات المتبادلة بين البلدين، كشف عن أنه بصدد التحضير لزيارة عالية المستوى إلى الكويت قد تتم في العام المقبل.

وذكر انهم يحتفلون بالذكرى الـ 195 ليومهم الوطني الذي كان في السابع من سبتمبر من عام 1822.

السفير الأوكراني: وفد عسكري أوكراني زار الكويت لاستعراض القدرات الأوكرانية في مجال التصنيع العسكري

أسامة دياب

كشف السفير الأوكراني لدى البلاد فلاديمير تولكاش عن زيارة قام بها وفد عسكري أوكراني إلى الكويت لاستعراض القدرات الأوكرانية في مجال التصنيع العسكري وعلى رأسها طائرة 178.

وأوضح ان الوفد ترأسه وكيل وزارة الدفاع الأوكرانية وهو الطرف المسؤول عن إبرام جميع الصفقات العسكرية الأوكرانية، لافتا إلى ان العام الماضي شهد تقدما كبيرا ورواجا للصناعات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى ان ما قدموه للكويت قد يكون ذا جدوى لهم.

وأضاف ان بلاده في انتظار الرد من الجانب الكويتي على العروض المقدمة من أوكرانيا، واصفا المفاوضات المشتركة في هذا المجال بالجادة.