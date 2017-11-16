آلاء خليفة

أعلن عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان أن فعاليات المؤتمر الدولي السابع «تحديات التنمية رؤية مستقبلية» ستنطلق في 21 وتستمر إلى 23 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بحضور مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري وعدد من أعضاء الكلية ومنتسبيها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الكلية للإعلان عن أنشطة وفعاليات المؤتمر الدولي السابع تحت شعار «تحديات التنمية رؤية مستقبلية».

وأضاف القشعان أن هذا المؤتمر يأتي تجسيدا لرؤية صاحب السمو الأمير الذي أكد أن الاستثمار في المواطن الكويتي هي أولى أولويات التنمية في الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي تنمية أن تقوم بدون العنصر الإنساني.

وبيّن أن كلية العلوم الاجتماعية حرصت على استضافة العديد من الخبراء والعلماء من خارج الكويت لتقديم الخبرات وللاستفادة من التجارب في مجال التنمية في العلوم الاجتماعية، كما سيشارك طلبة الدراسات العليا بالكلية في الإعداد لأوراق المؤتمر العلمية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.يعقوب الكندري أن جلسات المؤتمر ستناقش 50 ورقة بحثية و10 ملصقات علمية في اليوم الأول والثاني للمؤتمر بالإضافة إلى 6 ورش عملية تطبيقية سيخصص لها اليوم الأخير من المؤتمر لإثراء الجانب العلمي والعملي للمؤتمر.

ومن جانبها أوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر د.الهام الدوسري أن محاور المؤتمر تتناول دور العلوم الاجتماعية في التنمية كمحور رئيسي وتتفرع لتشمل دور التخصصات العلمية التي تضمها الكلية في العملية التنموية.

وبدورها ذكرت رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر د.مها السجاري أنه سيصاحب أعمال المؤتمر معرض لـ 20 جهة منها مكتبة البابطين المعهد الديبلوماسي الكويتي، معهد الكويت للأبحاث العلمية.