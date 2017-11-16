آلاء خليفة

ينظم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة تدريبية حول تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الخاصة بالجهاز الوطني، ويشارك فيها عدد من قياديي وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

وذلك خلال الفترة من 20 ـ 21 الجاري بمركز ابن الهيثم للتدريب والكائن بمقر الهيئة.

يحاضر في الدورة البروفيسور مارتن هينسون، الخبير في مجال تطوير التعليم العالي ومدير عام أكاديمية خزامى للاستشارات في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الدورة في إطار خطة الجهاز الوطني الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والمهتمين بضمان جودة التعليم وتعريفهم بمعايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الخاصة بالجهاز الوطني وإيجابيات تطبيقها في تحسين جودة المخرجات التعليمية.

وستتطرق الدورة إلى متطلبات التأهل للحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وعملية وإجراءات إعداد مستند التقييم الذاتي وطرق استيفاء كل معيار على حدة.