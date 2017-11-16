الحسابات الوهمية يجب ألا تكون ضمن الاعتبارات المهمة في اتخاذ القرار

العسكري: أهمية تطوير التعليم لمواكبة العصر ومستجدات المستقبل عبدالعزيز الفضلي

إكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان صناعة الإعلامي التربوي يجب ان تبدأ من الجامعة في قسم الإعلام أو كليتي التربية والتربية الأساسية، مشددا على ضرورة أن تنظر كليات اعداد المعلم لدور الإعلام في العملية التربوية وهذه من الأمور التي سنناقشها مع عمداء هذه الكليات خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان هناك توجها لإعادة النظر في صناعة الإعلامي التربوي وتخريج هذا النوع من المهارات.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الفارس خلال رعايته وحضوره افتتاح الموسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في دورته الـ 24 والتي عقدت تحت عنوان «الإعلام التربوي في خدمة تطوير التعليم»، مضيفا أن فكرة الندوة وعنوانها من صميم احد الأهداف التي وضعناها خلال الفترة السابقة لتطوير دور الإعلام التربوي، مبينا أن الوزارة عانت خلال الفترات السابقة من عدم حرفيتها في هذا الدور واليوم نحتاج الى أن نقويه.

وكشف الفارس عن وجود خطة لهذا التوجه ضمن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم للنظر في امكانية التسويق الإعلامي للمشروع والوصول الى الميدان التربوي وتوفير كل الامكانيات الإعلامية لخدمة العملية التربوية.

وعن الحسابات الوهمية بوسائل التواصل ومدى تأثيرها على استقرار العمل التربوي، قال «هي موجودة في دول العالم كافة ولا أستطيع التعليق على أمور موجودة في كل مكان ويجب ألا تكون ضمن الاعتبارات المهمة في اتخاذ القرار أو صنع القرار. وعن تسكين منصب الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، قال: «الوزارة مستقيلة الآن».

وفي كلمته خلال الافتتاح شدد الفارس على ضرورة اطلاع الرأي العام على الجهود المبذولة في قطاع التربية والتعليم ونشاطاته ومؤسساته ومشروعات التطوير التي تمت وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها والجهود المبذولة للتغلب عليها.

من جانبه، أكد مدير المركز العربي للبحوث د.سليمان العسكري في كلمته حرص المركز على اقامة مواسمه الثقا­فية التربوية كل عام بما يمثل نشاطا مستمرا في خطته السنوية وفي دورات برامج عمله المتعاقبة التي بلغ عددها حتى الآن 23 دورة تناولت عددا من القض­ايا والموضوعات المتع­لقة بتطوير التعليم والثقافة والتنمية والبيئة والتقنية.

واشار الى ابرام اتفاق تعاون مشترك مع وزارة التر­بية لتبادل البيانات والمعلومات والإصدارات واجراء الدراسات وا­لبحوث المعنية بالتعل­يم وخاصة في مجال تطو­ير المناهج التعليمية.

من جانبه، قال وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي ان قضايا الإعلام التربوي تعتبر قضايا جيل الشباب بأكمله وهذه مسؤولية الإعلامي والتربوي والمعلم، مؤكدا ضرورة التزود بثقافة هذه الاطراف لفهم صناعة الإعلام التربوي حيث ان الإعلامي من دون خلفية وثقافة تربوية لا يصلح ان يتواجد في هذا الميدان. واشار الى ضرورة ان يعد المعلم ليكون إعلاميا ذا ثقافة لتحقيق الهدف المطلوب، مبينا ان تجربة الكويت في التلفزيون التعليمي كانت تجربة «كشتة» لم يستفد منها المعلم او الطالب او المجتمع، اضافة الى ان التلفزيون لم يتناول جوانب محددة في صلب المنهج التعليمي ولم يقدم للشباب والطالبات في كل مكان.

وبين السنعوسي ان معظم الخريجين يعملون علاقات عامة بما لا يفيد المجتمع مما يحتم ضرورة اخراج إعلاميين تربويين قادرين على تحمل هذه المسؤولية.