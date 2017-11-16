محمد راتب

أعلنت الرحمة العالمية عن مشروع مركز الشيخ أحمد الفلاح، وذلك خلال تكريم جمعية الإصلاح الاجتماعي لعضو مجلس إدارتها السابق الشيخ أحمد الفلاح، تقديرا لجهوده الممتدة والمشهودة في خدمة العمل الخيري والدعوي، داخل الكويت وخارجها، وذلك في ديوانية الجمعية بالروضة.

وبهذه المناسبة تحدث رئيس المجلس الإداري للرحمة العالمية الشيخ جاسم الياسين عن رفيق دربه، مشيدا بمناقب الفلاح وأياديه البيضاء وجهوده المثمرة في رحلته الطويلة مع العمل الخيري والدعوي، مؤكدا أن الوفاء لايزال قائما في صفوف أهل الخير، وما هذا الاحتفاء بهذه الشجرة الطيبة المباركة إلا وفاء لهذا الرجل الطيب الذي عرفناه طودا شامخا في أعمال الخير والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فما طلبنا شيئا منه خلال مسيرتنا هذه إلا وافق عليه مشكورا، حيث كان مشجعا لنا ودافعا الجميع لفعل الخير أينما كان.

من جانبه، ألقى الأمين العام للرحمة العالمية يحيى العقيلي كلمة أكد فيها أن الحضور يجسد معنى جليلا، وهو معنى الوفاء والحب الصادق والمودة، فلا يوجد أحد في هذه الديوانية إلا أتى حبا ووفاء للشيخ الفلاح، وشارك في هذا الاحتفاء والتكريم المتواضع في صورته والكبير في معناه.

بعد ذلك تحدث المحتفى به الشيخ أحمد الفلاح عن رحلته الطويلة في العمل الخيري والدعوي، مستذكرا الكثير من المواقف والأحداث التي مرت به منذ بدايات العمل الخيري في الكويت، مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا على حب الخير منذ القدم، فأسسوا الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومدوا يد الخير والعطاء لجميع المسلمين شرقا وغربا، فكانت أعمالهم وإنجازاتهم خير شاهد على صدق عزيمتهم.