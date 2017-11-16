ليلى الشافعي

ضمن دورها الاجتماعي التوعوي والمساهمة في حفظ وحماية المثل والأخلاق الحميدة للمجتمع، نظمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ندوة بعنوان «إنها أمي» حاضر فيها خبير التدريب العالمي د.أيوب الأيوب ومستشار البرامج التنموية د.محمد السيد.

في البداية تحدث د.أيوب الأيوب عن أهمية الأم والتصاق الجنة بها، مستشهدا بالقرآن والسنة النبوية. وقال ان الأم على 4 أنواع: الأم العملية ـ التحليلية ـ التعبيرية ـ الودية. وشبه النوع العملي بالأسد وشبه التحليلي بالبومة والودي بالباندا والنوع التعبيري المعبرة عن فرحها بصورة كبيرة.

وذكر سلبية كل نوع، مبينا ان التعبيري سريع الغضب، سريع الفرح والأم العملية لا تتعصب والتحليلية تميل الى تحليل الطرفة والأم الودية تخلف المواعيد وتكثر المجاملات، واستعرض كل صفة بتطبيقات عملية عبر شاشة العرض.

من جانبه، تناول د.محمد السيد سبب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات واستشهد بصحابة بروا والديهم، منهم أويس القرني وعثمان بن عفان رضي الله عنه، والحارث بن النعمان. وشرح بالتفصيل كيف أكون من أصحاب الجنة، وكيف أكون أكثر الناس أمنا واطمئنانا في الدنيا، مؤكدا ان الأم بوابة الجنة.

وتطرق الى عدة مواقف للصحابة والتابعين، ثم طلب من الحضور من الرجال والنساء توجيه رسائل للوالدة عمليا، وتم ذلك، ثم طلب ممن توفيت أمهاتهم أن يصعدوا على المسرح كي يوجهوا رسالة الى أماتهم، وفي النهاية أعطى لكل المشاركين شهادة منه.