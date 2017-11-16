عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق حول توجه وزارة التربية لاعادة النظر في مدارس المستقبل بالاستمرار فيها او الغائها، اعلنت

الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري انه سيتم عقد اجتماع مع مديري المناطق التي تطبق التجربة لديها إضافة الى رئيس جمعية المعلمين الأسبق غازي الرشيدي بصفته من واضعي فلسفة هذه المدارس، وذلك من أجل اعادة دراسة الموضوع وأخذ رأي الميدان التربوي في استكمالها من عدمه، مؤكدة حرصها على اتخاذ قرارات مبنية على اسس موضوعية وصحيحة، وسيتم حسم الأمر قريبا.

وأكدت الكندري في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس مديري العموم أن الوزارة بصدد افتتاح مدارس جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني بواقع مدرستين للمرحلة الابتدائية في منطقة جابر الأحمد (بنين وبنات)، إضافة الى 3 مدارس في منطقة صباح الاحمد (روضة وابتدائية بنين ومتوسطة بنات)، مبينة ان الاجتماع تناول مناقشة فصول التربية الخاصة وأهمية متابعتها والاهتمام بفئة بطيئي التعلم والداون.