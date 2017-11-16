من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن الكويت تحظى بخبرات كبيرة في قطاع تنظيم الخبرة مما جعل تجربتها المتميزة في هذا المجال محل اهتمام الأشقاء في قطر، لافتا إلى أن «وزارة العدل تحرص دوما على انتهاج العديد من الآليات والوسائل التي تدفع في اتجاه سرعة البت في قضايا الخبرة ومن بينها دعم ومساندة رجال القضاء في مهامهم المنوطة بهم، بالإضافة إلى اعتماد سبل العمل الإلكتروني في الإدارة العامة للخبراء وغيرها».

جاء ذلك في تصريح صحافي للسريع على هامش استقباله وفد إدارة الخبراء من قطر.

وأوضح السريع أن «الوفد القطري اطلع على تجربة الكويت في قطاع الخبرة وغيره من قطاعات الوزارة، حيث التقى الوكيل المساعد رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل وتباحثا معا حول آليات وسبل العمل المتطورة في الإدارة».