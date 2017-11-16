الموفدون إلى كلية «سان سير» يقدمون عرضاً أولياً لمراسم تخرجهم قالت وزارة الدفاع إن عددا من دفعة الطلبة الضباط (43) الموفدين إلى كلية (سان سير) العسكرية بجمهورية فرنسا الصديقة قدموا عرضا أوليا لمراسم تخرجهم الذي سيتم صيف عام 2018.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الخضر في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة إن هذه الدفعة تعتبر النواة الأولى للطلبة الضباط الكويتيين من كلية (سان سير) العسكرية.

وأضاف الفريق الخضر أن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة في مجال التدريب والتأهيل العسكري.

وأشار إلى أن اختيار الطلبة للدراسة في كلية (سان سير) يعكس اهتمام الجيش الكويتي بتأهيل منتسبيه في أرقى الكليات والمعاهد العسكرية لمواكبة التطور الحاصل في مختلف صنوف الأسلحة والتخصصات واكتسابا للخبرة من المدارس العسكرية المتنوعة في دول العالم.

وحث رئيس الأركان الطلبة الضباط على مضاعفة الجهود والاستفادة من جميع العلوم والتدريبات التي تلقوها تمهيدا للعمل بالقوة البرية بعد انتهاء فترة دراستهم. حضر مراسم العرض رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور المزيدي وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح والملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه.

من جهة أخرى، دعت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية المكلفين بالخدمة الوطنية إلى مراجعتها في معسكرات المباركة، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع من نشر هذا الإعلان لاستكمال إجراءاتهم.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي إن هذا الاستدعاء يشمل الدفعة الأولى من مواليد 10 مايو حتى 6 نوفمبر 1999 بهدف استكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية واطلاعهم بالتعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المكلفين بالخدمة الالتزام والتقيد بهذه الدعوة مؤكدة ان من يتخلف عن الواجب الوطني سيعرض نفسه للعقوبات المقررة في قانون بالخدمة الوطنية العسكرية.

الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية: www.kns.gov.kw.