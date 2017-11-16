تدريب 30 موظفاً جديداً على الضبطية القضائية بالتعاون مع معهد القضاء العالمي

دارين العلي

وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عقد إنشاء وتركيب محطة تحويل رئيسية في منطقة أبو حليفة (القطاع - دبليو) بهدف تقوية الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت «الكهرباء» في بيان صحافي ان المحطة التي تبلغ تكلفتها 14 مليون دينار بجهد يبلغ «11/132 كيلو فولت» تأتي ضمن جهودها الرامية لتسهيل اجراءات الخدمات والبنى التحتية لاسيما بالمناطق السكنية الجديدة.

وأوضحت ان المحطة التي يستغرق تنفيذها 24 شهرا من تاريخ التوقيع تسهم ايضا في تعزيز عملية الربط بين محطات الكهرباء وتأمين احتياجات الطاقة الكهربائية.

من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة جنرال موتورز لتطبيق أنظمة حديثة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه من شأنها توفير إنتاج ميغاوات أكثر بنفس كميات الوقود المستخدمة حاليا، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الناتجة من المحطات والتي تضر بالبيئة.

وقال بوشهري في تصريح للصحافيين إن هذه المذكرة ليست ملزمة للطرفين حال عدم القيام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، فكما هو معروف ان شركة جنرال موتورز من الشركات التي نفذت العديد من المشاريع التابعة للوزارة، من أهمها وحدات إنتاج الكهرباء وتقطير المياه بنسبة تفوق الـ 40% من الوحدات الموجودة في جميع المحطات.

وفي سياق منفصل، ذكر بوشهري ان الوزارة بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته للإعداد لدورة تدريبية للضبطية القضائية لعدد 30 موظفا جديدا من موظفي الوزارة وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد القضاء العالمي وذلك يرجع لما لمسناه من من اثر إيجابي على الموظفين بالضبطية القضائية المنتجين الذي حصلوا على دورات سابقة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد الحصول على موافقة ديوان الخدمة ومن ثم البدء في إجراءات الدورة التي ستؤهل موظفين جددا لأعمال الضبطية القضائية وتزيد من خبراتهم ووعيهم تجاه تطبيق النظام الخاص بإيصال خدمات الوزارة، مؤكدا في هذا الصدد ان الوزارة ليس هدفها تحرير المخالفات بقدر ما هدفها توعية المستهلكين بالاجراءات الصحيحة والخاصة بإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الأخرى.

وحول الميزانية، قال ان الوزارة انتهت من وضع الميزانية التقديرية للبند الرابع الخاص بالمشاريع والذي بلغ مليار دينار للعام المالي المقبل 2017/2018، موضحا انه تمت احالتها الى وزارة المالية للحصول على الموافقة النهائية وإقرارها.