بشرى شعبان

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن عدد الشركات المسجلة في خدمة «أسهل» حتى شهر أكتوبر بلغ 6873 بإجمالي قيمة اشتراكات 1.940.150 دينارا.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة شارفت على الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، والمتوقع أن يتم إنجازها في ديسمبر المقبل، ومن هذه الخدمات فيما يخص قطاع استقدام العمالة إضافة وإلغاء مفوض بالتوقيع بعد الربط مع غرفة التجارة بالإضافة إلى إجراءات تحويل عمالة بين أصحاب الأعمال، وتتطلب العملية موافقة الطرفين وتستلزم وجود اسم مستخدم للشركتين، مبينا أن إضافة وإلغاء مندوب جار العمل على برمجتها بالإضافة إلى تسجيل وفتح ملف ونقل ملف وهذه تتطلب استكمال الربط مع جميع الجهات المصدرة للتراخيص وغير المسجلة في التجارة أو الهيئة العامة للصناعة وأخيرا تقدير الاحتياج الآلي بعد تعديل جدول المهن والأنشطة الاقتصادية لبرمجة النظام.

وبين التقرير انه فيما يختص بخدمات قطاع حماية القوى العاملة والمتوقع الانتهاء منها في شهر ديسمبر فهي إظهار نتائج التفتيش وربط شهادة الرواتب آليا بإدارات العمل وتقديم بلاغ تغيب ومتابعة النتائج والاستفسار عن تحويل الرواتب من البنك.