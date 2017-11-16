محمد راتب

طالب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان وزير الصحة د.جمال الحربي بالتدخل لحل مشكلة تأخير الإفراج الصحي عن إرساليات الخضار والفواكه الواردة إلى البلاد، مشيرا إلى ان الاتحاد قد تلقى شكاوى الشركات المستوردة، والتي تتمثل في وجود أكثر من 200 حاوية بالمخازن بما يعادل 600 طن من الخضار والفواكه، بسبب تأخر نتائج عينات فحص الإرساليات وما يترتب على ذلك من تحمل تكاليف التخزين وتأثير ذلك على الأسعار.

وأشار إلى ان تطبيق الفحص المخبري لجميع الإرساليات الواردة إلى البلاد من الخضار والفواكه الطازجة قد أدى إلى زيادة عدد العينات من هذه الإرساليات بصورة لم يسبق توقعها، موضحا ان الطاقة الاستيعابية لمختبر فحص الأغدية لا تستوعب حجم هذه العينات اليومية، والتي أصبحت بصورة مكدسة داخل المختبر، وأدى ذلك إلى تغير خواصها الطبيعية إضافة إلى تعفنها، وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، علما انه لا توجد فيها متبقيات المبيدات الحشرية بنسب مخالفة للمواصفة القياسية الخاصة بذلك وتأخير الفحص المخبري لمدد تصل إلى أكثر من 20 يوما.

وقال إنه يتم سحب عينات الخضار والفواكه الطازجة بالمنافذ الحدودية ووضعها في أكياس مغلقة وهي لا تتحمل درجات الحرارة العالية وتظل في المنافذ لمدة تصل الى أكثر من 3 أيام، ثم يتم نقلها إلى المختبر للفحص ما أدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة داخل الأكياس نتيجة التبخير الطبيعي لعينات الخضراوات والفواكه، موضحا ان ذلك يؤدي إلى طراوة أنسجة الخضراوات والفواكه ونمو الفطريات والعفن، إضافة إلى عدم وجود غرف تبريد مجهزة لحفظ العينات وعدم إرسال عينات الخضار والفواكه خلال العطلات الرسمية.

وزاد البعيجان ان المختبر يعمل أيام العطل ويتم نقل العينات في سيارات غير مؤهلة لنقلها، إضافة إلى أنها غير مبردة ولا تستوعب عينات الخضار والفواكه، ما أدى الى عدم صلاحية هذه العينات وإصدار نتيجة الفحص غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي لا تمثل بذلك حقيقة صلاحية هذه الإرساليات.

وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدينا في مخازن الشركات أكثر من 200 حاوية من البصل والفواكه والخضراوات الطازجة ومر عليها أكثر من شهرين، وليس أمام التجار إلا إعدامها بمعرفة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فإن لائحة الأغذية لا تسمح لهم بطلب إعادة الفحص لمرور أكثر من أسبوع على ظهور نتيجة الفحص ما أدى الى عدم تسويق هذه الإرساليات، وانعكس ذلك على أسعار الأسواق اليوم، حيث ارتفع سعر كيس البصل من 2.500 دينار الى ما يزيد على 10 دنانير وانسحب هذا الارتفاع على باقي أصناف الخضار والفواكه.

وناشد وزير الصحة إعادة فحص إرساليات الفواكه والخضراوات الطازجة التي لم يثبت بها وجود متبقيات المبيدات الحشرية بنسب مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في Codex alimentarius الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات الحشرية.